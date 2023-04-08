Главный тренер «Монреаля» Сан-Луи показывает игрокам, как эффектно исполнять буллит

В Сети появилось видео с тренировки «Монреаль Канадиенс» на льду стадиона «Белл-центр», на которой главный тренер команды Мартен Сан-Луи на собственном примере демонстрирует своим подопечным эффектное исполнение буллита.

47-летний наставник канадской команды едет на ворота по центру и перед сближением с вратарём делает техничный финт, укладывая шайбу в пустые ворота.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эффектного буллита от Сан-Луи:

В своём последнем матче в регулярном чемпионате НХЛ «Хабс» обыграли дома «Вашингтон» (6:2).

В 79 играх текущего сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» набрал 68 очков и занимает последнее (восьмое) место в Атлантическом дивизионе. Команда Сан-Луи лишилась шансов на попадание в плей-офф.