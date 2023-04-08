Главный тренер «Монреаля» Сан-Луи показывает игрокам, как эффектно исполнять буллит
Поделиться
В Сети появилось видео с тренировки «Монреаль Канадиенс» на льду стадиона «Белл-центр», на которой главный тренер команды Мартен Сан-Луи на собственном примере демонстрирует своим подопечным эффектное исполнение буллита.
47-летний наставник канадской команды едет на ворота по центру и перед сближением с вратарём делает техничный финт, укладывая шайбу в пустые ворота.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эффектного буллита от Сан-Луи:
В своём последнем матче в регулярном чемпионате НХЛ «Хабс» обыграли дома «Вашингтон» (6:2).
В 79 играх текущего сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» набрал 68 очков и занимает последнее (восьмое) место в Атлантическом дивизионе. Команда Сан-Луи лишилась шансов на попадание в плей-офф.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
12:57
-
12:34
-
12:10
-
11:39
-
11:23
-
11:11
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:15
-
10:09
-
09:50
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:40
-
08:21
-
08:15
-
08:00
-
00:32
-
00:05
- 7 апреля 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:18
-
23:00
-
22:50
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:38
-
21:10
Партнерский контент