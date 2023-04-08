8 апреля станет самым загруженным днём в истории НХЛ. Сыграют все 32 клуба
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Сегодня, 8 апреля, и в ночь с субботы на воскресенье (9 апреля) пройдёт очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Этот день станет особенным и войдёт в историю сильнейшей лиги мира.
Этот игровой день запомнится как самый загруженный в истории НХЛ. В нём сыграют свои матчи все 32 клуба лиги. Данный парад баталий на льду начнётся сегодня в 19:30 мск матчем между «Баффало» и «Каролиной», а закончится игрой «Лос-Анджелес» — «Колорадо», которая стартует завтра в 5:30 мск. Всего в этот день состоится 16 матчей.
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/2023 завершается 15 апреля. На данный момент осталось разыграть лишь три последние путёвки в плей-офф.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».
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