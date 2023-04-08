Фетисов включил Ротенберга и Кравца в число тех, кто может возглавить сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об уходе Алексея Жамнова с поста главного тренера сборной России, а также назвал фамилии его вероятных преемников.
«Мне кажется, Алексей справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, в следующем сезоне, когда он станет главным тренером «Спартака», он подтвердит мои слова.
Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров (о преемниках Жамнова. — Прим. «Чемпионата»). Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер. Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было», — сказал Фетисов в интервью «РИА Новости Спорт».
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