Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов включил Ротенберга и Кравца в число тех, кто может возглавить сборную России

Фетисов включил Ротенберга и Кравца в число тех, кто может возглавить сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об уходе Алексея Жамнова с поста главного тренера сборной России, а также назвал фамилии его вероятных преемников.

«Мне кажется, Алексей справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, в следующем сезоне, когда он станет главным тренером «Спартака», он подтвердит мои слова.

Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров (о преемниках Жамнова. — Прим. «Чемпионата»). Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер. Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было», — сказал Фетисов в интервью «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
В ФХР ответили на слухи о проведении хоккейной суперсерии со сборной Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023