«Мы в эпицентре огня». Уилер — в преддверии матча с «Нэшвиллом» в борьбе за уайлд-кард

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Эта игра будет иметь одно из ключевых значений в борьбе за уайлд-кард в плей-офф Кубка Стэнли от Западной конференции.

«Мы в эпицентре огня. Прямо в самой середине его. Мы ещё не достигли своей цели, но ещё ничего не закончено. Думаю, мы узнаем, из чего мы сделаны», — приводит слова Уилера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Джетс» имеют 89 очков и идут вровень с «Калгари» — ещё одним претендентом на второй уайлд-кард от Запада. «Хищники» отстают от канадской пары всего на одно очко.

Матч между «Виннипегом» и «Нэшвиллом» пройдёт в ночь на 9 апреля и начнётся в 2:00 мск на домашней арене «Джетс».