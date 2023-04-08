«Это было совсем не прикольно». Капризов — об отсутствии из-за травмы

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о том, как проходило его восстановление после травмы.

«Это было совсем не прикольно. Я ещё никогда в моей карьере так долго не отсутствовал из-за травмы. Максимум неделя или полторы, так что это было определённо тяжело. Но, вы знаете, нужно постараться найти позитив в этом, продолжать работать и прогрессировать», — приводит слова Капризова NHL.com.

Напомним, россиянин получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Кирилла Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».