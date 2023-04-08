На матче «Чайки» в Нижнем Новгороде был установлен рекорд посещаемости сезона в МХЛ
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Вчера, 7 апреля, в Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2022/2023, в котором местная «Чайка» принимала ярославский «Локо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
Эта победа позволила нижегородскому клубу выйти в финал плей-офф МХЛ. «Чайка» выиграла серию со счётом 3-0.
Встреча также запомнилась тем, что в ней был установлен рекорд посещаемости текущего сезона в МХЛ. На матче присутствовали 4200 болельщиков.
В финале Кубка Харламова соперником нижегородского коллектива станет победитель противостояния «СКА-1946» — «Омские Ястребы». На данный момент сибиряки ведут в серии 2-1.
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