На матче «Чайки» в Нижнем Новгороде был установлен рекорд посещаемости сезона в МХЛ

Вчера, 7 апреля, в Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2022/2023, в котором местная «Чайка» принимала ярославский «Локо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Эта победа позволила нижегородскому клубу выйти в финал плей-офф МХЛ. «Чайка» выиграла серию со счётом 3-0.

Встреча также запомнилась тем, что в ней был установлен рекорд посещаемости текущего сезона в МХЛ. На матче присутствовали 4200 болельщиков.

В финале Кубка Харламова соперником нижегородского коллектива станет победитель противостояния «СКА-1946» — «Омские Ястребы». На данный момент сибиряки ведут в серии 2-1.