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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00
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Сегодня, 8 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» столичный ЦСКА сыграет с питерским СКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
08 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу армейцев столицы. В третьем матче серии, который прошёл 6 апреля в Москве, подопечные Сергея Фёдорова уверенно разобрались со своим соперником, отправив в его ворота четыре безответные шайбы.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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