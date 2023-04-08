ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

Сегодня, 8 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» столичный ЦСКА сыграет с питерским СКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Матч начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу армейцев столицы. В третьем матче серии, который прошёл 6 апреля в Москве, подопечные Сергея Фёдорова уверенно разобрались со своим соперником, отправив в его ворота четыре безответные шайбы.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
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