Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь с ямайскими корнями эффектно забросил шайбу в ОХЛ

Вратарь с ямайскими корнями эффектно забросил шайбу в ОХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 6 на 7 апреля в матче юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) прошла встреча первого раунда плей-офф между клубами «Барри Кольтс» и «Гамильтон Булдогс». Со счётом 4:1 победу одержали «Кольтс».

Данная встреча запомнилась тем, что 19-летний голкипер «жеребцов» Энсон Торнтон — канадец с ямайскими корнями — забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи, установив окончательный счёт матча. Более того, Торнтону удалось это сделать весьма стильно.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

Права в НХЛ на Торнтона принадлежат «Аризоне Койотс».

После этой победы «Барри Кольтс» вышел вперёд в серии 3-2. Примечательно, что в первом матче этой серии «Булдогс» получили в свои ворота 10 шайб, уступив 2:10.

Шестой матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 10 на 11 апреля.

Материалы по теме
Минтюков набрал 88 очков в OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской лиге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023