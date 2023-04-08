Вратарь с ямайскими корнями эффектно забросил шайбу в ОХЛ

В ночь с 6 на 7 апреля в матче юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) прошла встреча первого раунда плей-офф между клубами «Барри Кольтс» и «Гамильтон Булдогс». Со счётом 4:1 победу одержали «Кольтс».
Данная встреча запомнилась тем, что 19-летний голкипер «жеребцов» Энсон Торнтон — канадец с ямайскими корнями — забросил шайбу в пустые ворота в концовке встречи, установив окончательный счёт матча. Более того, Торнтону удалось это сделать весьма стильно.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Права в НХЛ на Торнтона принадлежат «Аризоне Койотс».
После этой победы «Барри Кольтс» вышел вперёд в серии 3-2. Примечательно, что в первом матче этой серии «Булдогс» получили в свои ворота 10 шайб, уступив 2:10.
Шестой матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 10 на 11 апреля.
- 8 апреля 2023
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