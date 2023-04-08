Минское «Динамо» получит процент за переход белорусского вратаря в «Ванкувер»

Минское «Динамо» получит проценты от перехода белорусского вратаря Никиты Толопило в «Ванкувер Кэнакс», сообщает «Прессбол» со ссылкой на шведские СМИ.
Ранее голкипер выступал за шведский клуб «Сёдертелье», после чего 31 марта заключил контракт с «косатками». Бывшая команда Толопило должна получить $ 170 тыс. 40% от этой суммы достанутся минскому «Динамо», за которое белорусский вратарь играл в сезонах-2019/2020 и 2020/2021. Таким образом, минчане заработают порядка $ 68 тыс.
Последние два сезона Толопило провёл во второй шведской хоккейной лиге, выступая за «Сёдертелье». В завершившемся чемпионате голкипер принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 28 побед при коэффициенте надёжности 2,10 и 92,4% отражённых бросков. Кроме того, белорус провёл шесть матчей плей-офф, выиграв лишь два из них и в среднем за встречу отражая 92% бросков.
Отметим, что в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 Толопило суммарно сыграл шесть матчей в КХЛ за минское «Динамо».
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