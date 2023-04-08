Стало известно расписание финала МХЛ между «Чайкой» и «Омскими Ястребами»

Стало известно расписание финала Молодёжной хоккейной лиги. В решающих матчах встретятся нижегородская «Чайка» и «Омские Ястребы».

Серия стартует 15 апреля в Омске. На следующий день, 16 апреля, будет сыграна вторая встреча. Затем финальная серия переедет в Нижний Новгород, где команды сыграют 19 и 20 апреля. В случае необходимости будут проведены дополнительные матчи: 23 апреля в Омске, 25 апреля в Нижнем Новгороде, 27 апреля в Омске.

Отметим, что серия будет сыграна до четырёх побед.

Ранее в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» закончился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «СКА-1946» принимал «Омских Ястребов». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0). Таким образом, «Омские Ястребы» выиграли серию со счётом 3-1 и вышли в финал МХЛ.