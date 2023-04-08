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ЦСКА забил гол СКА третьим броском. До этого москвичи отыграли пять минут в меньшинстве

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает санкт-петербургский СКА. К середине второго периода счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте нападающий ЦСКА Константин Окулов, получив шайбу у правого борта, вдоль синей линии укатился на противоположный фланг. Форвард москвичей, приехав в круг для вбрасывания, нанёс бросок из-под защитника и отправил шайбу в дальний угол — 1:0.

Отметим, что перед этим московские армейцы отыграли пять минут в меньшинстве. Для ЦСКА бросок Окулова стал лишь третьим в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».