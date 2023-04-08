«Плей-офф — совсем другой зверь». Капризов поделился мнением о матчах на вылет
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о травме одноклубника Йоэля Эрикссона Эка. Кроме того, 25-летний форвард также высказался о предстоящем плей-офф. «Миннесота» уже обеспечила себе место в матчах на вылет.
«Травма Эрикссона Эка? Очевидно, что очень тяжело потерять его. Он отличный парень, парень с характером. Нам действительно будет не хватать его в составе. С точки зрения уверенности перед матчами на вылет плей-офф это совсем другой зверь. Ты должен быть предельно сосредоточен в каждом матче.
Это серия из семи встреч. Каждый матч складывается по-разному… Мы должны быть предельно сосредоточены и играть на пределе возможностей», — приводит слова Капризова The Athletic.
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