Скончался брат спортивного директора «Салавата Юлаева» Василия Чижова — «Вся Уфа»

В Уфе скончался брат спортивного директора «Салавата Юлаева» Василия Чижова, сообщает телеграм-канал «Вся Уфа».

Отмечается, что мужчина умер в машине скорой помощи. Остальная информация уточняется.

Напомним, Василий Чижов выступал в качестве хоккеиста за «Салават Юлаев» (1985-1988, 1994-1997), тюменский «Рубин» (1994-1997), а также хабаровский «Амур» (1997). Он стал серебряным призёром Спартакиады народов РСФСР (1985), победителем первенства СССР среди юношей 1968 г.р. (1984, 1985), серебряным призёром первенства СССР среди юниоров 1967/1968 г.р.(1986), участником юниорского чемпионата Европы (четвёртое место, 1986), серебряным призёром чемпионата Беларуси (1993/1994), бронзовым призёром чемпионата МХЛ (1995/1996), бронзовым призёром чемпионата России (1996/1997).

Кроме того, специалист успел поработать тренером — в «Салавате Юлаеве-2» (2008/2009), «Торосе» (2009-2011, 2016/2017), а также старшим тренером — в «Салавате Юлаеве» (2011-2015). За это время Чижов стал серебряным призёром чемпионата России (2013/2014) и бронзовым призёром чемпионата КХЛ (2013/2014).