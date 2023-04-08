«Это наш внутренний вопрос». Роман Ротенберг — о ситуации с Никитой Гусевым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (3:1, 2-2) ответил на вопрос, почему в состав не попал нападающий Никита Гусев.

«Гусев выведен из состава из-за нарушения спортивной дисциплины? Вы знаете, мы комментируем вопросы, связанные с нашей командой. У нас идёт плей-офф, это наши внутренние вопросы, поэтому рез комментариев», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).