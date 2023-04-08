Роман Ротенберг объяснил, почему у СКА не было удалений в четвёртом матче серии с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в четвёртом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (3:1, 2-2).
«Отличная атмосфера на полной арене, 400 наших болельщиков приехало, им огромная благодарность. Ребята сегодня молодцы, полностью выполнили установку. В первом периоде произошёл «чёрт побери», да, наша ошибка, исправим. Есть что улучшить, есть над чем работать. Это всего лишь одна игра. Продолжаем дальше работать. Готовимся к следующей встрече.
Быстрые два гола? У них здорово играет вратарь, нам надо дальше искать ключи. У нас было много возможностей забить раньше, надо улучшать реализацию моментов. Играем по нашей системе, вернулись к нашей игре. Навязываем свою игру, готовимся дальше.
0 минут штрафа? Работаем ногами. Работа и дисциплина — это ключ. Мы сыграли дисциплинированно. Надо добавлять ногами, ребята бились друг за друга, всё ловили на себя, отрабатывали на каждом миллиметре льда. Есть что улучшить, работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 апреля 2023
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