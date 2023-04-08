Главный тренер ЦСКА после поражения в Москве оценил изменения в игре СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).
«Быстрая игра, хорошая игра. Думаю, что во втором периоде один сегмент нам не удался, не вывели вовремя шайбу из зоны. А так, в принципе, справлялись со скоростями, неплохо двигали шайбу, создали моменты. Но в первых двух периодах. В третьем не особо получалось, не держалась шайба на крюке. Спасибо пацанам, молодцы. Среагировали, вняли, выполняли всё, что мы просили. Попереживаем и готовимся дальше.
Принципиальные изменения в игре соперника? Ну, это не другой СКА, но то, что скорости были выше, это точно. СКА сегодня сыграл на хороших скоростях. Задача была перевести шайбу в зону соперника, то есть в нашу зону. Я считаю, у них это получилось», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.
- 8 апреля 2023
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