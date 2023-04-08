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Фёдоров — о «5+20» Сергеева: поверьте, это было не так легко, как кажется со стороны

Фёдоров — о «5+20» Сергеева: поверьте, это было не так легко, как кажется со стороны
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).

«Ноль минут штрафа у соперника? Скажу про наших ребят. Могли сыграть поострее с шайбочкой, всё-таки заставить соперника фолить. Я не думаю, что мы совсем беззубо сыграли в атаке, но тем не менее не заработали ни одного большинства. Пеняем на себя, делаем определённые выводы, постараемся всё-таки поострее сыграть, заставить соперника фолить на нас.

Что изменилось с удалением Сергеева? Я не думаю, что глобально что-то поменялось. Неудачно он вошёл в применение силового приёма, но и соперник сыграл здорово, ушёл от давления. Наверно, нога как-то была задета. Со стороны это смотрелось как большой штраф. А так, в шесть защитников мы играли довольно много раз. Наши защитники — молодцы, справились с такими скоростями. И поверьте, это было не так легко, как кажется со стороны», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Сергеев.

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