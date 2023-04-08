Хоккеисты СКА окунули Романа Ротенберга лицом в торт, поздравив с днём рождения

Хоккеисты СКА поздравили главного тренера команды Романа Ротенберга с днём рождения. Вчера, 7 апреля, наставнику исполнилось 42 года.

В честь этого события игроки санкт-петербургской команды по традиции окунули Ротенберга лицом в торт. Главный тренер СКА даже не стал прикрывать свой костюм, чтобы не испачкать его.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Счёт в серии стал 2-2.