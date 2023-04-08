Видео юбилейного, 1500-го очка Сидни Кросби в НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забросил шайбу на 44-й минуте встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».
Кросби точно бросил из левого круга вбрасывания. Это очко стало для канадца юбилейным — 1500-м в карьере.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что теперь в активе Кросби 550 голов и 950 результативных передач.
Напомним, в эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». К концу третьего периода счёт 4:1 в пользу гостей.
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