Кросби показал шестой результат в истории НХЛ по скорости достижения 1500 очков

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Детройт Ред Уингз».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард довёл свой бомбардирский счёт до 1500 баллов в карьере. На это канадцу потребовалось 1188 матчей. Это шестой результат в истории Национальной хоккейной лиги. Быстрее этой отметки достигли Фил Эспозито (1166), Яромир Ягр (1165), Марсель Дионн (1078), Марио Лемье (747) и Уэйн Гретцки (620).
Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).
- 8 апреля 2023
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