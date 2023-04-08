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Кросби показал шестой результат в истории НХЛ по скорости достижения 1500 очков

Кросби показал шестой результат в истории НХЛ по скорости достижения 1500 очков
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Нюландер (Гранлунд, Картер) – 09:25 (5x5)   0:2 Кросби – 19:57 (5x5)   0:3 Хайнен (Кросби) – 31:15 (5x5)   1:3 Зутер (Копп, Рэймонд) – 31:58 (5x5)   1:4 Кросби (Летанг, Гюнцель) – 43:01 (5x4)   1:5 Малкин (Цукер) – 53:00 (5x5)

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард довёл свой бомбардирский счёт до 1500 баллов в карьере. На это канадцу потребовалось 1188 матчей. Это шестой результат в истории Национальной хоккейной лиги. Быстрее этой отметки достигли Фил Эспозито (1166), Яромир Ягр (1165), Марсель Дионн (1078), Марио Лемье (747) и Уэйн Гретцки (620).

Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

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