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Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей льда со счётом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0).

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте встречи — отличился Райан Ньюджент-Хопкинс, выведя «Эдмонтон» вперёд. На восьмой минуте Томаш Гертл сравнял счёт в матче, однако ещё до конца первого периода «Ойлерз» снова вышли вперёд — отличился лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид. На 31-й минуте Зак Хайман удвоил преимущество «Эдмонтона» в счёте, а за семь секунд до конца второго периода в ворота «Сан-Хосе» залетела ещё одна шайба — отличился Дерек Райан.

В третьем периоде в ворота «Шаркс» залетели ещё две шайбы — отличились Филип Броберг и Макдэвид, поставивший точку в матче, оформив дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2023, суббота. 23:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 05:46 (5x5)   1:1 Гертл (Петерсон) – 07:03 (5x5)   1:2 Макдэвид (Фёгеле) – 18:16 (5x5)   1:3 Хайман (Экхольм, Бушар) – 30:05 (5x5)   1:4 Райан (Ньюджент-Хопкинс) – 39:53 (4x5)   1:5 Броберг (Драйзайтль, Райан) – 49:48 (5x5)   1:6 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 54:36 (5x5)
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