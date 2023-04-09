Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей льда со счётом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0).

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте встречи — отличился Райан Ньюджент-Хопкинс, выведя «Эдмонтон» вперёд. На восьмой минуте Томаш Гертл сравнял счёт в матче, однако ещё до конца первого периода «Ойлерз» снова вышли вперёд — отличился лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид. На 31-й минуте Зак Хайман удвоил преимущество «Эдмонтона» в счёте, а за семь секунд до конца второго периода в ворота «Сан-Хосе» залетела ещё одна шайба — отличился Дерек Райан.

В третьем периоде в ворота «Шаркс» залетели ещё две шайбы — отличились Филип Броберг и Макдэвид, поставивший точку в матче, оформив дубль.