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Овечкин пропускает матч «Вашингтона» с «Флоридой» из-за травмы

Овечкин пропускает матч «Вашингтона» с «Флоридой» из-за травмы
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

37-летнего капитана «столичных» беспокоит травма верхней части тела. Решение о его участии в матче с «Флоридой» было принято непосредственно перед встречей.

Напомним, «Вашингтон» принимает на домашнем стадионе «Кэпитал-Уан Арена» «Флориду» в ночь с 8 на 9 апреля. Стартовое вбрасывание произошло в 2:00 мск.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 32 результативные передачи при коэффициенте полезности «-12».

Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 822 гола и сделал 662 результативные передачи при коэффициенте полезности «+71».

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