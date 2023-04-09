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Дебютный гол Соколова в НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Тампу», у Кучерова две передачи

Дебютный гол Соколова в НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Тампу», у Кучерова две передачи
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Жюльен Готье, Патрик Браун, Алекс Дебринкэт, российский нападающий Егор Соколов Марк Кастелиц и Клод Жиру. Отметим, для Соколова этот гол стал дебютным в НХЛ. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

За «Тампу» забивали Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Оттава» прервала серию из четырёх поражений кряду. «Тампа», в свою очередь, потерпела третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Батерсон (Бреннстрём, Дебринкэт) – 00:30 (5x5)   1:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 02:51 (5x4)   2:1 Готье (Гэмбрелл, Сандерсон) – 10:57 (5x5)   3:1 Браун (Кастелиц, Зуб) – 26:21 (5x5)   3:2 Хагель (Стэмкос, Кучеров) – 33:38 (5x3)   3:3 Хедман (Кучеров, Стэмкос) – 34:06 (5x4)   4:3 Дебринкэт (Пинто, Штюцле) – 39:43 (5x4)   5:3 Соколов – 42:07 (5x5)   5:4 Пойнт (Хедман, Эйссимонт) – 46:01 (5x5)   6:4 Кастелиц (Сандерсон) – 50:49 (5x5)   7:4 Жиру (Штюцле, Ткачук) – 59:41 (en)
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