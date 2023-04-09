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Дебютный гол Соколова в НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Тампу», у Кучерова две передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Жюльен Готье, Патрик Браун, Алекс Дебринкэт, российский нападающий Егор Соколов Марк Кастелиц и Клод Жиру. Отметим, для Соколова этот гол стал дебютным в НХЛ. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

За «Тампу» забивали Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Оттава» прервала серию из четырёх поражений кряду. «Тампа», в свою очередь, потерпела третье поражение кряду.