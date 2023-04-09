«Бостон» повторил рекорд НХЛ по победам в одном регулярном чемпионате

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Бостон» сегодня выиграл 62-й матч в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, был повторён один из главных рекордов в истории НХЛ. «Мишки» сравнялись с «Детройтом»-1995/1996 и «Тампой»-2018/2019 по победам в одной регулярке.

При этом у «Брюинз» ещё есть три матча на установление единоличного рекорда лиги. В последних матчах в регулярке команде Джона Монтгомери ещё предстоит сыграть с «Филадельфией Флайерз» (10 апреля), «Вашингтон Кэпиталз» (12 апреля) и «Монреаль Канадиенс» (14 апреля). Напомним, что «мишки» доигрывают регулярку уже в статусе обладателя Кубка Президента-2022/2023.