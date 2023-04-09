Виктор Хедман вышел на третье место по матчам в составе «Тампы»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Для шведского защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана этот матч стал 973-м в составе команды. По этому показателю он вышел на третье место среди всех игроков франшизы, опередив известного в прошлом нападающего Мартена Сан-Луи (972), ныне занимающего пост главного тренера «Монреаль Канадиенс».

Клубным рекордсменом по количеству матчей за «Тампу» является Венсан Лекавалье (1037), на второй строчке располагается действующий капитан американской команды Стивен Стэмкос (1001).