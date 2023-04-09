Сорокин стал пятым голкипером в истории «Айлендерс», одержавшим 30 побед в одной регулярке
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «островитян».
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил все 27 бросков и был признан первой звездой матча. 27-летний вратарь одержал 30-ю победу в нынешнем сезоне, став всего пятым голкипером за всю историю клуба, кому удалось добраться до такой отметки в одной регулярке.
Дважды отметку в 30+ побед преодолевал Рик Ди Пьетро (32 в сезоне-2006/2007 и 30 одним годом ранее), по 32 победы в сезоне одерживали Билли Смит (1981/1982) и Крис Осгуд (2001/2002), а клубный рекорд по победам в регулярке был установлен в сезоне-2014/2015 словацким вратарём Ярославом Галаком (38).
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