Все семь шайб «Оттавы» в ворота «Тампы» забросили разные игроки
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
Примечательно, что все семь шайб в составе канадского клуба забросили разные хоккеисты. Голами отметились Дрейк Батерсон, Жюльен Готье, Патрик Браун, Алекс Дебринкэт, Марк Кастелиц, Клод Жиру и россиянин Егор Соколов, для которого эта шайба стала первой в карьере в НХЛ.
«Оттава» прервала серию из четырёх поражений, однако уже не имеет шансов на попадание в плей-офф. «Тампа», в свою очередь, потерпела третье поражение кряду, но гарантировала себе продолжение борьбы за Кубок Стэнли.
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