Малкин сыграл не менее 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ впервые за 14 лет

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Голом в этой встрече отметился российский форвард гостей Евгений Малкин.
Этот матч стал 80-м для Малкина в текущей регулярке. Таким образом, 36-летний нападающий провёл не менее 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ впервые с сезона-2008/2009, когда он принял участие во всех 82 играх.
«Пингвины» набрали 90 очков и продолжают борьбу за уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции, ведя ожесточённую борьбу с «Флоридой» и «Айлендерс». Также теоретические шансы на одну из двух заветных путёвок в розыгрыш Кубка Стэнли остаются и у «Баффало».
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