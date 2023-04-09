Салливан прокомментировал 1500 очков Кросби в НХЛ
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал юбилейное, 1500-е очко капитана команды Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Детройт Ред Уингз».
Напомним, для достижения данной отметки канадцу потребовалось 1188 матчей. Это шестой результат в истории Национальной хоккейной лиги. Быстрее этой отметки достигли Фил Эспозито (1166), Яромир Ягр (1165), Марсель Дионн (1078), Марио Лемье (747) и Уэйн Гретцки (620).
«Я думаю, это достижение и то, в какую компанию он попал, говорят о влиянии, которое он оказывает на игру. Он не только один из величайших игроков своего поколения, он один из величайших хоккеистов всех времён», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
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