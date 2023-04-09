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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Сможет ли «Авангард» отыграться с 1-3 в серии с «Ак Барсом»?

Сможет ли «Авангард» отыграться с 1-3 в серии с «Ак Барсом»?
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Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани пройдёт пятый матч серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022/2023, в котором местный «Ак Барс» примет омский «Авангард».

Команда Зинэтулы Билялетдинова смогла привезти две победы из Омска и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, ведя в серии 3-1.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: сможет ли «Авангард» отыграться с 1-3 в серии с «Ак Барсом»?

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды играли между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.

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