«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

Сегодня, 9 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в пятом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Зинэтулы Билялетдинова смогла добыть две победы в Омске и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, ведя в серии 3-1.

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды играли между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.