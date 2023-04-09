Шарипзянов: нам нужно больше грязи, «Ак Барс» без крови невозможно обыгрывать

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от пятого матча серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом», который пройдёт сегодня в Казани.

После первых четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу казанского клуба.

«Немного не заслуживаем мы 1-3. Но что есть, то есть. Как говорится, в жизни охота всё попробовать. С такого (счёта. — Прим. «Чемпионата») я ещё ни разу не отыгрывался, и «Авангард» ни разу не отыгрывался. Поработаем. Готовимся к одному матчу, не заглядываем вперёд. Нам нужно выиграть сегодня 60 минут, а там уже будь как будет.

В чём нужно прибавить? Естественно, нужно немного везения. В этом не прибавить, это придёт только с работой, нужно больше идти на ворота, больше закрывать вратаря, скажем так, больше грязи. Не после свистка, не тыкаться, а идти на ворота, эту команду без крови невозможно обыгрывать. Так что сегодня будем настроены, заряжены, будем биться за Омск, друг за друга, и, надеюсь, это принесёт свои результаты», — сказал Шарипзянов в интервью на YouTube-канале «Авангард ТВ».