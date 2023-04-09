А. Белов: никаких упаднических настроений в раздевалке «Авангарда» нет

Защитник «Авангарда» Антон Белов рассказал об атмосфере в команде перед пятым матчем серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и назвал основные ключи к победе над соперником.

«Вижу, какое настроение у нас в раздевалке, оно очень хорошее, нет никаких упаднических настроений. После игры были очень злые, не было такого, чтобы кто-то поник. Все очень хотят выиграть, и мы понимаем, что у нас впереди три седьмых игры. Сегодня покатались в очень хорошем настроении на льду, хорошая, звенящая тренировка, как говорится. Думаю, будем играть с хорошим настроением сегодня вечером.

По прошлой игре, конечно, ноль забитых голов, и большинство у нас было, «5х3» было. Нужно забивать, потому что без голов не выиграть. Сейчас овертаймов этих нет, где можно снять вратаря и в большинстве сыграть, поэтому нужно решать всё в основное время и, опять же, постараться побольше бросать и лезть на ворота», — сказал Белов в интервью на YouTube-канале «Авангард ТВ».

Напомним, после первых четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу казанского клуба.