А. Белов: никаких упаднических настроений в раздевалке «Авангарда» нет

Защитник «Авангарда» Антон Белов рассказал об атмосфере в команде перед пятым матчем серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и назвал основные ключи к победе над соперником.
«Вижу, какое настроение у нас в раздевалке, оно очень хорошее, нет никаких упаднических настроений. После игры были очень злые, не было такого, чтобы кто-то поник. Все очень хотят выиграть, и мы понимаем, что у нас впереди три седьмых игры. Сегодня покатались в очень хорошем настроении на льду, хорошая, звенящая тренировка, как говорится. Думаю, будем играть с хорошим настроением сегодня вечером.
По прошлой игре, конечно, ноль забитых голов, и большинство у нас было, «5х3» было. Нужно забивать, потому что без голов не выиграть. Сейчас овертаймов этих нет, где можно снять вратаря и в большинстве сыграть, поэтому нужно решать всё в основное время и, опять же, постараться побольше бросать и лезть на ворота», — сказал Белов в интервью на YouTube-канале «Авангард ТВ».
Напомним, после первых четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу казанского клуба.
- 9 апреля 2023
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