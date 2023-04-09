Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр дал напутствие хоккейным одноклубникам в плей-офф КХЛ
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Американский защитник столичного баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр посетил пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022/2023, в котором его хоккейные одноклубники уступили дома питерскому СКА (1:3).
После окончания игры американец дал напутствие хоккеистам ЦСКА на оставшуюся часть серии.
«Конечно, нужно следовать своему поставленному курсу. Быть сфокусированным. Плохие и хорошие вещи тоже случаются. Не хочется взбираться супервысоко, опускаться совсем низко. Нужно быть сфокусированным», — сказал Уэйр в интервью пресс-службе ХК ЦСКА.
Напомним, по итогам четырёх матчей серии между двумя армейскими командами счёт равный — 2-2. Пятая игра пройдёт завтра, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.
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