Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр дал напутствие хоккейным одноклубникам в плей-офф КХЛ

Американский защитник столичного баскетбольного ЦСКА Каспер Уэйр посетил пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2022/2023, в котором его хоккейные одноклубники уступили дома питерскому СКА (1:3).

После окончания игры американец дал напутствие хоккеистам ЦСКА на оставшуюся часть серии.

«Конечно, нужно следовать своему поставленному курсу. Быть сфокусированным. Плохие и хорошие вещи тоже случаются. Не хочется взбираться супервысоко, опускаться совсем низко. Нужно быть сфокусированным», — сказал Уэйр в интервью пресс-службе ХК ЦСКА.

Напомним, по итогам четырёх матчей серии между двумя армейскими командами счёт равный — 2-2. Пятая игра пройдёт завтра, 10 апреля, в Санкт-Петербурге.