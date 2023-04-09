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Лавиолетт — о шестом поражении «Вашингтона» подряд: парни боролись сегодня

Лавиолетт — о шестом поражении «Вашингтона» подряд: парни боролись сегодня
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Флоридой Пантерз» (2:4), который прошёл этой ночью.

«Очень жаль, что всё так закончилось. Я думаю, что парни боролись сегодня. Они хорошо сражались, они отдавались игре, они были хороши в силовой борьбе и в катании. Им пришлось преодолеть много всего на льду», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, капитан «столичных» Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы.

«Кэпс» потерпели шестое поражение подряд. Команда Лавиолетта впервые с 2014 года не сыграет в плей-офф. Также «Вашингтон» на данный момент является худшей командой НХЛ по набранным очкам с 1 января 2023 года (30).

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