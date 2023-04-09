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Овечкин впервые в карьере трижды по ходу сезона выбывал из-за травмы

Овечкин впервые в карьере трижды по ходу сезона выбывал из-за травмы
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:4).

Как отмечает The Athletic, для 37-летнего капитана «столичных» эта встреча стала 30-й в карьере, в которой он не смог принять участия из-за травмы. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин пропустил 54 матча.

Кроме того, российский нападающий впервые в карьере трижды в рамках одного регулярного чемпионата выбывал из-за травм. Ранее форвард пропустил встречи с «Вегас Голден Найтс» (22 января, 2:6) и с «Нью-Йорк Рейнджерс» (15 марта, 3:5). Всего Овечкин пропустил семь матчей, «Вашингтон» проиграл в каждом из них.

Напомним, в ночь с 8 на 9 апреля в Вашингтоне (США) состоялась очередная встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» сыграл с «Флоридой Пантерз». Матч завершился победой «пантер» со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

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