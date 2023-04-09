«Мой менталитет заключается в том, чтобы быть лучшим». Кросби — о 1500 очках в карьере

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал юбилейное, 1500-е очко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Детройт Ред Уингз» (5:1).

Напомним, для достижения данной отметки канадцу потребовалось 1188 матчей. Это шестой результат в истории Национальной хоккейной лиги. Быстрее этой отметки достигли Фил Эспозито (1166), Яромир Ягр (1165), Марсель Дионн (1078), Марио Лемье (747) и Уэйн Гретцки (620).

«Это командный спорт. Это то, на что мы подписались и за что мы любим эту игру. Есть некоторые вехи, которые заставили меня немного больше задуматься о достижениях. Я, определённо, счастлив оказаться в этой компании, но мой менталитет всегда заключался в том, чтобы быть лучшим и посмотреть, куда это меня приведёт.

Я стараюсь вносить свой вклад в победы команды. Это всё, что для меня важно», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.