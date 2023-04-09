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«Просто хотел убрать его». Торторелла — о замене Харта в матче с «Айлендерс»

«Просто хотел убрать его». Торторелла — о замене Харта в матче с «Айлендерс»
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла не стал придумывать лишних слов, чтобы объяснить своё решение поменять голкипера Картера Харта после второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4), который прошёл этой ночью.

После трёх пропущенных шайб за первые два периода Торторелла решил усадить на лавку Харта и выпустить вместо него шведа Феликса Сандстрёма.

При этом сам Харт остался недоволен таким решением своего тренера, заявив, что «не заслуживал» этого.

«Я просто хотел убрать его», — приводит объяснение Тортореллы NHL.com.

«Флайерз» потерпели шестое поражение подряд и с 71 очком идут на седьмом месте в Столичном дивизионе НХЛ. Команда Тортореллы не сыграет в этом розыгрыше плей-офф.

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