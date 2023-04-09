Составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч финала Востока Кубка Гагарина

Сегодня, 9 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в пятом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Игра начнётся в 17:00 мск.
Стали известны составы команд на сегодняшний матч.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, казанцы смогли добыть две победы в Омске и находятся в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, ведя в серии 3-1.
В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды играли между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.
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