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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч финала Востока Кубка Гагарина

Составы «Ак Барса» и «Авангарда» на пятый матч финала Востока Кубка Гагарина
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Сегодня, 9 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в пятом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Игра начнётся в 17:00 мск.

Стали известны составы команд на сегодняшний матч.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, казанцы смогли добыть две победы в Омске и находятся в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, ведя в серии 3-1.

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встречаются между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды играли между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.

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