Бывший игрок СКА: Гусев не нужен армейцам? А кто будет забивать?

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков подвёл итог четвёртого матча в серии СКА — ЦСКА (2-2) и оценил вывод из состава нападающего санкт-петербургского клуба Никиты Гусева.

«Снова увидели упорную борьбу в четвёртом матче. Играют в одном темпе соперники, ничего не меняется. Одни играют в хоккей, а другие стремятся это делать, как говорит Роман Ротенберг. Он состав поменял, выпустил крупных, мощных игроков на лёд. А Гусев ему в этой игре не подошёл. Такое бывает. Когда силы команд равны, они меняются ролями: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Много желания, отдачи, идёт затратный хоккей.

Такие техничные ребята, как Гусев, Жафяров, СКА не нужны? Я никогда в это не поверю. Такие обязательно нужны, ну а как же? Сами подумайте: Гусев — второй по заброшенным шайбам в СКА. Как он может быть не нужен? А кто будет забивать? Да, вся команда бьётся, трудится. Но кто-то должен уметь и это делать.

В субботу три шайбы без Гусева и Жафярова забросили? Я часто такое видел. Когда убирают прекрасного игрока, команда собирается, несколько игр проводит на характере, но потом — яма. Если убрать из театра хорошего артиста, зрители придут на пару спектаклей, а потом перестанут. Конечно, такие как Гусев, нужны. Просто надо найти оптимальные сочетания в звеньях. В этом и заключается мастерство тренера. Хотя у Романа Ротенберга такая система: одна группа хоккеистов играет, другая сидит на трибуне. Идёт активная ротация. Посмотрим, принесёт ли она успех СКА. Когда я играл, всё было по-другому. Тренеры работали с теми, кто есть. СКА за эти годы менял много вратарей, защитников, форвардов. Все на виду в лиге. Тот же Плотников — ведущий игрок ЦСКА, доставляет СКА много хлопот.

За характер, который петербуржцы проявили по ходу четвёртого матча, их можно похвалить? Конечно, без характера такие матчи не выигрывают. Всё нужно — здоровье, характер, умение, желание. А главное, сердце и душа. Всё это игроки СКА вложили в игру против ЦСКА, победили, молодцы», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отсутствие Никиты Гусева в составе СКА.