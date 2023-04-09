«Безмерно уважаю его, он самый трудолюбивый». Кейн — о 1500 очков Кросби в НХЛ
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн прокомментировал юбилейное, 1500-е очко капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
«Я безмерно уважаю его. Я довольно хорошо узнал его за эти годы; провёл с ним несколько туров для СМИ. Летом мы вместе провели несколько сборов, и хотя он один из опытнейших парней, он всё ещё самый трудолюбивый. Удивительно, как сильно он этого всего хочет», — приводит слова Кейна официальный сайт «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, для достижения данной отметки Кросби потребовалось 1188 матчей. Это шестой результат в истории Национальной хоккейной лиги. Быстрее этой отметки достигли Фил Эспозито (1166), Яромир Ягр (1165), Марсель Дионн (1078), Марио Лемье (747) и Уэйн Гретцки (620).
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