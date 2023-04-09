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«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» в пятом матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Береглазов с передачи Владимира Ткачёва. На 16-й минуте периода преимущество гостей удвоил Рид Буше.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 20-й секунде третьей двадцатиминутки сократил отставание в счёте Дмитрий Юдин с передач Ильи Сафонова и Александра Радулова. На 13-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Кирилл Адамчук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Даниила Журавлёва.

В овертайме победу «Ак Барсу» принёс Вадим Шипачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем пары СКА — ЦСКА.