«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» в пятом матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.
На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Алексей Береглазов с передачи Владимира Ткачёва. На 16-й минуте периода преимущество гостей удвоил Рид Буше.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 20-й секунде третьей двадцатиминутки сократил отставание в счёте Дмитрий Юдин с передач Ильи Сафонова и Александра Радулова. На 13-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Кирилл Адамчук с передач Дмитрия Кагарлицкого и Даниила Журавлёва.
В овертайме победу «Ак Барсу» принёс Вадим Шипачёв.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем пары СКА — ЦСКА.
- 9 апреля 2023
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