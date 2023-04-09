Валерий Каменский высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.

«Достойная серия и красивый хоккей. «Ак Барс» был чуть-чуть посильнее. В начале серии чаша весов была туда-сюда. Был момент и у «Авангарда», и у «Ак Барса».

«Ак Барс» больше использовал свои моменты. Обе команды показали интересный хоккей, за что им спасибо. Поздравляю «Ак Барс», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После победы над «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-1 в серии) «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.