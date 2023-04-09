В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов вывел «Ак Барс» в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одном — проиграли. В сезонах-2008/2009, 2009/2010 «барсы» побеждали в финалах «Локомотив» и ХК «МВД» соответственно. В сезоне-2014/2015 подопечные Билялетдинова уступили в финальной серии СКА. В сезоне-2017/2018 «Ак Барс» вновь был сильнее в финальной серии, на этот раз ЦСКА.

Напомним, казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.