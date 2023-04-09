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Билялетдинов вывел «Ак Барс» в пятый финал Кубка Гагарина

Билялетдинов вывел «Ак Барс» в пятый финал Кубка Гагарина
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов вывел «Ак Барс» в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одном — проиграли. В сезонах-2008/2009, 2009/2010 «барсы» побеждали в финалах «Локомотив» и ХК «МВД» соответственно. В сезоне-2014/2015 подопечные Билялетдинова уступили в финальной серии СКА. В сезоне-2017/2018 «Ак Барс» вновь был сильнее в финальной серии, на этот раз ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Ткачёв) – 05:45 (5x5)   0:2 Буше – 15:28 (5x4)   1:2 Юдин (Сафонов, А. Радулов) – 40:20 (5x5)   2:2 Адамчук (Кагарлицкий, Журавлёв) – 52:23 (5x5)   3:2 Шипачёв – 67:08 (5x5)

Напомним, казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.

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