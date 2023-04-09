Кожевников: «Ак Барс» смотрелся предпочтительнее «Авангарда» — мастерство победило
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итог финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Авангардом» (4-1).
«Достойно и заслуженно победили. Даже когда Казань проиграла один матч, смотрелась предпочтительнее «Авангарда». Мастерство победило», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.
Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов вывел клуб из Казани в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одной — проиграли.
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