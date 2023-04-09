«Авангард» впервые в истории КХЛ проиграл в финале Восточной конференции

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

«Авангард» впервые за свою историю в КХЛ проиграл в финале конференции, с четвёртого раза. До этого, в сезоне-2011/2012 «ястребы» победили в финале Востока «Трактор» (4-1), однако проиграли в финале московскому «Динамо» (3-4). В сезоне-2018/2019 омичи в решающей серии финала Восточной конференции были сильнее «Салавата Юлаева» (4-2), в финале Кубка Гагарина уступили ЦСКА (0-4). В сезоне-2020/2021 «Авангард» завоевал главный трофей лиги, обыграв «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2).