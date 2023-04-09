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«Авангард» впервые в истории КХЛ проиграл в финале Восточной конференции

«Авангард» впервые в истории КХЛ проиграл в финале Восточной конференции
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

«Авангард» впервые за свою историю в КХЛ проиграл в финале конференции, с четвёртого раза. До этого, в сезоне-2011/2012 «ястребы» победили в финале Востока «Трактор» (4-1), однако проиграли в финале московскому «Динамо» (3-4). В сезоне-2018/2019 омичи в решающей серии финала Восточной конференции были сильнее «Салавата Юлаева» (4-2), в финале Кубка Гагарина уступили ЦСКА (0-4). В сезоне-2020/2021 «Авангард» завоевал главный трофей лиги, обыграв «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2).

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Ткачёв) – 05:45 (5x5)   0:2 Буше – 15:28 (5x4)   1:2 Юдин (Сафонов, А. Радулов) – 40:20 (5x5)   2:2 Адамчук (Кагарлицкий, Журавлёв) – 52:23 (5x5)   3:2 Шипачёв – 67:08 (5x5)
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