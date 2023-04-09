Кравец объяснил, почему «Авангард» дважды в серии с «Ак Барсом» не удержал счёт 2:0

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии) и объяснил, почему омичи дважды в серии не удержали счёт 2:0.

«В очередной раз напряжённая игра. Забили, вели. К сожалению, в третьем периоде опять немножко у нас не получилось. Пропустили досадные голы. В овертайме в очередной раз судьба или удача отвернулась у нас, хотя у «Ак Барса», может быть, было больше моментов. Поэтому и результат опять в пользу «Ак Барса».

Почему проиграли два матча со счёта 0:2 перед третьим периодом? Со стержнем всё в порядке. Где-то были ошибки, где-то – неоправданные удаления, которые заканчивались голом. Всё в сумме. Хоккей – такая игра, что чуть неправильно сыграл, и это может закончиться голом для тебя. Проявленное мастерство «Ак Барса» и наши ошибки, небольшие недоработки», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.