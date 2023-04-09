Кравец: я уже 59 лет в хоккее, но некоторые люди считают, что этого маловато

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ, 1-4 в серии) рассказал о своих чувствах после вылета из Кубка Гагарина.
«Я проиграл тренерскую дуэль Билялетдинову? Так всегда говорят: если проиграли – виноват тренер. Вы можете считать так.
Что у меня сейчас на душе? После первого поражения с «Сибирью» было очень много разговоров, много претензий ко мне. А я уже 59 лет в хоккее. Но некоторые люди считают, что этого маловато. Я благодарен ребятам за отличную работу, за отличный регулярный сезон. Команда с последнего места поднялась в тройку. Хороший плей-офф. Прекрасные скептики, диванные специалисты сначала говорили, что мы случайно выигрываем. Потом «Сибирь» и «Металлург» оказались вдруг очень слабыми. Это было, конечно, неприятно. Я рад, что мы всей командой доказали. В начале сезона, когда я пришёл, про многих сказали: надо 10 человек на драфт отказов ставить. Вот эти 10 человек вместе вытащили «Авангард» в финал конференции. За это им огромное спасибо», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 9 апреля 2023
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