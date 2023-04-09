Результаты матчей плей-офф КХЛ 9 апреля, турнирная сетка

9 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем пары финала Запада СКА — ЦСКА.

Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов вывел клуб из Казани в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одной — проиграли.