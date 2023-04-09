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Результаты матчей плей-офф КХЛ 9 апреля, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 9 апреля, турнирная сетка
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9 апреля в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. «Ак Барс» принимал на своём льду «Авангард». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали хозяева.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
09 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Береглазов (Ткачёв) – 05:45 (5x5)   0:2 Буше – 15:28 (5x4)   1:2 Юдин (Сафонов, А. Радулов) – 40:20 (5x5)   2:2 Адамчук (Кагарлицкий, Журавлёв) – 52:23 (5x5)   3:2 Шипачёв – 67:08 (5x5)
Турнирная сетка Кубка Гагарина

Таким образом, «Ак Барс» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем пары финала Запада СКА — ЦСКА.

Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов вывел клуб из Казани в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одной — проиграли.

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«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» в пятом матче
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