Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» в серии с «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу казанцев в серии с «Авангардом» (4-1).

«Хорошая серия была. Ну а что плохая, что ли? Команды хорошо играли, с большой отдачей. Сказать, что преимущество было у одной команды или другой – сложно. Всегда была борьба. Ребята бились и боролись за победу. Все – и мы, и команда соперника – честно работали, честно играли. Но [мы] были сильнее», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Казанцы в финале сыграют с победителем финальной серии Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА.

Билялетдинов вывел клуб из Казани в пятый финал Кубка Гагарина. В трёх решающих сериях казанцы побеждали, в одной — проиграли.